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Общество

Псковичи получили благодарственные письма Минпросвещения за работу над проектом «Билет в будущее» 

Организаторы и педагоги из Псковской области получили благодарственные письма Минпросвещения РФ за работу над всероссийским проектом «Билет в будущее». Об этом сообщается в группе проекта в соцсети «ВКонтакте».

В частности, благодарственным письмом награждена заместитель руководителя по организации мониторинга и стратегическому развитию Псковского политехнического колледжа Елена Рыбальская.

За активное участие в развитии и популяризации профориентационной деятельности, профессиональный интерес к разработке профориентационных проектов и инициатив в рамках реализации всероссийского проекта «Билет в будущее» благодарственные письма получили социальный педагог Центра образования Светлана Спасова и учитель математики Гуманитарного лицея Никита Кострин.

Напомним, что проект «Билет в будущее» реализуется в Псковской области с 2020 года. За это время в нем приняли участие более 15 000 учащихся 6-11 классов образовательных организаций региона. В этом году школьники могли попробовать себя в таких компетенциях, как ветеринар, кинолог, спасательные работы, графический дизайн, медицинский и социальный уход, дошкольное воспитание, сварщик и других.

«Билет в будущее» – проект ранней профессиональной ориентации школьников 6-11 классов. Он реализуется по поручению президента России Владимира Путина и входит в паспорт федерального проекта «Успех каждого ребёнка» нацпроекта «Образование».

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