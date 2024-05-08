Концерт в честь Дня Победы прошёл в Великих Луках

11:01, 08 мая 2024, ПАИ

Концерт в честь 9 Мая прошёл в Великолукском драматическом театре, сообщили ПАИ в администрации Великих Лук.

Главными гостями мероприятия стали ветераны Великой Отечественной войны и труда, малолетние узники фашистских концлагерей, дети войны и вдовы ветеранов, заслуженные работники правоохранительных органов и силовых ведомств, а также предприятий и организаций Великих Лук, представители органов местного самоуправления и государственных структур, общественных организаций и объединений, руководство города и почётные гости Великих Лук.

Великолукские коллективы исполнили песни военных лет. Кроме того, глава Великих Лук Николай Козловский наградил памятной медалью «Великие Луки – город воинской славы» социального координатора по Псковской области в городе Великие Луки государственного фонда «Защитники Отечества» Татьяну Щеблыкину за деятельность, способствующую патриотическому воспитанию населения города.

Ранее сообщалось, что накануне Дня Победы в Изборской крепости откроется выставка «Победители».