Резкие перепады температуры прогнозируют в Псковской области 9 мая

12:08, 08 мая 2024, ПАИ

Переменная облачность без существенных осадков ожидается на территории Псковской области 9 мая, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Ветер западных направлений будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью будет держаться в пределах от -2 до -7 градусов, днём синоптики прогнозируют от +8 до +13 градусов.

Атмосферное давление будет высоким.