Резкие перепады температуры прогнозируют в Псковской области 9 мая
Переменная облачность без существенных осадков ожидается на территории Псковской области 9 мая, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.
Ветер западных направлений будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью будет держаться в пределах от -2 до -7 градусов, днём синоптики прогнозируют от +8 до +13 градусов.
Атмосферное давление будет высоким.
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