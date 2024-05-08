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Общество

Специалист по грантам стала гостьей седьмого выпуска передачи «Кофемолка»

Седьмой выпуск передачи «Кофемолка» вышел на сайте Псковского агентства информации. Ведущие программы – директор центра «Мой бизнес» Псковской области Анастасия Иванова и руководитель образовательного центра «Интенсив» Александр Захаров. Они приглашают своих гостей на чашку кофе в кафе «Кофе с Кикоиным».

Тема для обсуждения зависит от того, какой кофе выберет собеседник. Среди тем представлены: время, деньги, кадры, семья и бизнес-идея. Каждая тема включает в себя несколько вопросов, а какая из них попадётся гостю – решает знаменитая кофемолка.

На этот раз гостьей программы стала специалист по грантам, кандидат социологических наук, предприниматель Олеся Назарой. Она выбрала латте, поэтому темой для обсуждения стали деньги.

В выпуске обсудили, как принимать решения о финансировании бизнеса и выбирать источники финансирования, о стратегии ценообразования для продукта или услуги, а также о том, как найти гармонию между желанием заработать больше и удовлетворить запросы своих клиентов и партнёров.

Шестой выпуск программы можно посмотреть здесь.

Материал создан в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

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