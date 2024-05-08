Полумарафон с синхронным стартом по всей России пройдёт в Пскове

13:27, 08 мая 2024, ПАИ

Полумарафон с синхронным стартом по всей России «Забег.РФ» в восьмой раз пройдёт в Пскове 19 мая, сообщили ПАИ в пресс-службе стадиона «Машиностроитель».

Забеги начнутся в 9:00. На старт выйдут спортсмены от шести лет, которые пройдут дистанции в один, пять, десять километров, а также 21,1 километра.

Отметим, что Псков будет бороться за звание беговой столицы России. В прошлом году псковичи общими усилиями завоевали седьмое место. Лучший город определят по среднему километражу всех участников, процентному соотношению участников «Забега.РФ» к общему населению города и средней скорости бега участников.

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