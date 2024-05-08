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Общество

Удостоверение ветерана боевых действий «СВОи» можно оформить в электронном виде

Удостоверение ветерана боевых действий «СВОи» теперь можно оформить в электронном виде, сообщает Минобороны РФ.

Президент Владимир Путин в послании Федеральному Собранию отметил важность своевременного оказания качественных и доступных социальных государственных и муниципальных услуг для участников специальной военной операции, ветеранов войн и локальных конфликтов. Одним из направлений работы в Министерстве обороны Российской Федерации является внедрение электронного удостоверения ветерана боевых действий в виде пластиковой карты.

Электронное удостоверение «СВОи» в виде пластиковой карты представляет собой единый носитель информации, объединяющий в себе функции удостоверения ветерана боевых действий (на бумажном бланке), социальной и банковской карты, аккумулирует в себе весь комплекс мер социальной поддержки ветеранов боевых действий. Оно позволит в беззаявительном порядке получать выплаты по линии Минобороны России, федеральные и региональные выплаты, специальные привилегии банка и скидки его партнеров.

Электронное удостоверение бессрочно и действует на всей территории страны. Внедрение пластиковой карты не отменяет удостоверение ветерана боевых действий на бумажном бланке, а дополняет его. Срок его оформления – до 7 рабочих дней.

Подробная информация о том, где можно оформить удостоверение и какие документы для этого понадобятся, размещена на сайте Министерства обороны Российской Федерации.

Также информацию можно получить, позвонив на горячую линию по вопросам получения электронного удостоверения ветерана боевых действий единого номера информационно-справочной службы 117.

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