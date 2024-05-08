В преддверии Дня Победы юным пушкиногорцам вручили паспорта

16:04, 08 мая 2024, ПАИ

Торжественное вручение паспортов прошло в ОМВД России по Пушкиногорскому району, пишет газета «Пушкинский край».

Начальник отделения МВД России по Пушкиногорскому району полковник полиции Александр Фёдоров вручил юным пушкиногорцам паспорта. Он пожелал им здоровья и успехов в учёбе, а также отметил, что теперь у ребят появились не только права, но и обязанности.

Кроме того, подростков поздравили начальник миграционного пункта отделения МВД России по Пушкиногорскому району Елена Степанова и заведующая молодёжным центром Любовь Ильина. Они вручили ребятам памятные подарки.