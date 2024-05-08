Более 200 тысяч цветов высадят в Пскове в этом году

14:56, 08 мая 2024, ПАИ

Более 200 тысяч цветов высадят в Пскове в этом году. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Подрядчик уже высадил в скверах, парках и на воинских захоронения города фиалки и начал посадку других однолетних растений. Так, к 15 июня клумбы города будут украшать петунии, бегонии, бархатцы, крестовник приморский, колеус, целозия, цинния изящная, агератум, дихондра, алиссум, портулак, остеоспермум и нивяник.

Больше всего цветов будет высажено в Детском, Финском и Ботаническом парках, сквере у гостиницы «Рижская», у памятного знака «Город воинской славы» и Неизвестному солдату, а также на улице Пушкина. Также большие клумбы появятся у Дома Советов, в сквере Кутузова и в парке культуры и отдыха имени А. С. Пушкина.

Отметим, что к Дню города в Детском парке Пскова будет оформлено цветочное панно из приморского крестовника и бегонии. В центре композиции появится надпись с указанием годовщины освобождения города.

Согласно контракту, подрядчик не только высадит растения, но и будет содержать цветники в должном порядке: поливать и промывать растения, рыхлить, удобрять и пропалывать почву, обрезать отцветшие соцветия и так далее. Осенью подрядчик демонтирует вазоны и вазонные комплексы.