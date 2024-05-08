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Общество

Часть улицы Яна Фабрициуса в Пскове перекроют до конца мая

Участок улицы Яна Фабрициуса в Пскове перекроют для проведения работ по капитальному ремонту, сообщили ПАИ в администрации города.

Часть улицы Яна Фабрициуса перекроют в Пскове до конца мая. Фото: ПАИ

С 10:00 17 мая до 24:00 31 мая для движения транспорта будет закрыт участок улицы Яна Фабрициуса от улицы Металлистов до улицы Вокзальной на пересечении улиц Гагарина и Бастионной.

Для объезда водителям рекомендуют использовать улицы Вокзальную, Яна Фабрициуса и Октябрьский проспект.

Кроме того, движение автобусов будет осуществляться по измененной схеме.

В частности, автобусы маршрутов № 1, 8, 14, 14а, 17, 19, 109, 213, 214, 115, 116, 122, 126, 129, 130 от вокзала следуют по улице Вокзальной, направо через остановку «Виадук» до улицы Льва Толстого, налево по улице Льва Толстого до улицы Вокзальной, по улице Вокзальной на Октябрьский проспект и далее по маршруту.

Автобусы маршрутов № 9, 12, 53, 101, 106, 108, 117 от вокзала следуют по улице Вокзальной до Крестовского шоссе, далее направо по маршруту. Вводится временная остановка на улице Вокзальной. Остановка на улице Гагарина исключается.

Автобусы маршрутов № 9, 12, 53, 101, 106, 108, 117, 132, 164 при движении в сторону вокзала с Крестовского шоссе после виадука поворачивают направо на улицу Вокзальную, далее направо на улицу Льва Толстого, направо к остановке «Речная улица» до улицы Вокзальной, далее по маршруту.

Посадка и высадка пассажиров на автобусной остановке, расположенной на улице Гагарина, во время перекрытия перекрестка не осуществляется.

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