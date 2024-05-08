Мемориальную доску участнику СВО Сергею Степанову открыли в Заплюсье

15:41, 08 мая 2024, ПАИ

Мемориальную доску выпускнику Заплюсской школы Сергею Степанову, погибшему при исполнении воинского долга на Украине, открыли в Заплюсье, пишет газета «Плюсский край».

На торжественном мероприятии присутствовали заместитель главы Плюсского района по социальным вопросам Юлия Кузьмина, председатель районного Собрания депутатов Оксана Лазарева, десантники и сослуживцы погибшего.

18 октября 2022 года Сергея Степанова призвали на военную службу. Он был зачислен младшим сержантом, стрелком отделения парашютно-десантной роты парашютно-десантного батальона 237-го полка 76-й десантно-штурмовой дивизии. Сергей Степанов героически погиб 20 июня 2023 года. Указом президента России Владимира Путина награждён посмертно орденом Мужества.

Право открыть мемориальную доску предоставили родителям воина – Лидии Михайловне и Юрию Александровичу.

Собравшиеся почтили память Сергея Степанова минутой молчания и возложили цветы к мемориальной доске.