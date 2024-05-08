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Общество

Акция «Свеча Памяти» прошла в Дно в преддверии Дня Победы

Сотрудники полиции линейного отдела на станции Дно приняли участие в акции «Свеча Памяти» сегодня, 8 мая. Об этом ПАИ сообщили в линейном отделе МВД России на транспорте.

Акция «Свеча памяти» прошла в Дно в преддверии Дня Победы. Фото здесь и далее: Псковский линейный отдел МВД России на транспорте

В мероприятии также участвовали учащиеся школы № 50, гимназии города и работники станции Дно. Ученики рассказали о подвиге руководителя дновской подпольной организации во время немецкой оккупации на территории Псковской области Анастасии Бисениек. В честь неё названа улица города и установлен памятник на железнодорожном вокзале.

Кроме того, участники акции прочли стихотворения о подвигах других советских воинов, зажгли свечу Памяти, возложили цветы и гирлянду к памятному знаку. Память погибших в годы Великой Отечественной войны почтили минутой молчания.

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