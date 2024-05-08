Здравоохранение в Псковской области заметно шагнуло вперёд – Евгений Панферов

19:21, 08 мая 2024, ПАИ

Развитие здравоохранения в Псковской области за последние несколько лет заметно шагнуло вперёд, считает главный врач Псковской областной клинической больницы Евгений Панферов. Ранее сообщалось о награждении президентом России председателя комитета по здравоохранению региона Марины Гаращенко орденом Пирогова.

«Благодаря губернатору Михаилу Ведерникову, благодаря Марине Гаращенко Псковская область участвует в целом ряде федеральных программ здравоохранения. В частности, речь идёт о борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с онкологией. В регионе существенно обновился парк медицинского оборудования и скорых, создаётся масштабная сеть ФАПов. В клинических больницах внедряются новые методы лечения заболеваний», – отметил Евгений Панферов.

«Работа в здравоохранении имеет накопительный эффект, и сегодня в Псковской области создаются все условия, включая привлечение кадров, для качественного скачка в развитии системы медицинской профилактики и помощи. И в этом большая заслуга Марины Валерьевны [Гаращенко. – ПАИ]», – подчеркнул главврач областной больницы.