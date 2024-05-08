Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

В Пскове после четырёхлетнего перерыва снова пройдёт велопарад

2 июня в Пскове после четырёхлетнего перерыва снова пройдёт велопарад, сообщили ПАИ в Городском молодёжном центре. В последний раз он проходил в 2019 году, и тогда в нём приняли участие больше тысячи велосипедистов.

Фото Псковского городского молодёжного центра

Участники организованного велопробега проедут по центральным улицам города. После этого их ждёт развлекательная программа: конкурс на самый оригинальный костюм, посещение различных площадок, организованных партнёрами мероприятия, игры на свежем воздухе и многое другое.

Для каждого участника будут предусмотрены номерок на велосипед, значок и наклейка, а для тех, кто проявит себя, будут особые призы и подарки.

Старт велопробега будет дан на стадионе «Машиностроитель» по адресу: улица Кузнецкая, 25. Начало мероприятия — в 11:00.

Принять участие в велопараде могут как горожане, так и гости Пскова старше 14 лет. Предварительная регистрация уже открыта, необходимо заполнить специальную форму.

Ранее сообщалось, что 24 мая в Пскове организуют акцию «На работу на велосипеде».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












08 мая 2024

В Пскове после четырёхлетнего перерыва снова пройдёт велопарад
08 мая 2024

ФОКОТ открыли в Новоржеве
08 мая 2024

Полумарафон с синхронным стартом по всей России пройдёт в Пскове
08 мая 2024

Посвящённый Дню Победы турнир по самбо пройдёт в Пскове
08 мая 2024

Первенство по велоспорту «Открытие сезона» пройдёт в Великих Луках
08 мая 2024

Открытый чемпионат по баскетболу 3х3 пройдёт в Псковской области
08 мая 2024

Великолукский боксёр пройдёт сборы с национальной командой страны
07 мая 2024

Псковские волейболисты играют в финальном этапе «Кубка Феникса»

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...