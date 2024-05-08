В Пскове после четырёхлетнего перерыва снова пройдёт велопарад

16:12, 08 мая 2024, ПАИ

2 июня в Пскове после четырёхлетнего перерыва снова пройдёт велопарад, сообщили ПАИ в Городском молодёжном центре. В последний раз он проходил в 2019 году, и тогда в нём приняли участие больше тысячи велосипедистов.

Участники организованного велопробега проедут по центральным улицам города. После этого их ждёт развлекательная программа: конкурс на самый оригинальный костюм, посещение различных площадок, организованных партнёрами мероприятия, игры на свежем воздухе и многое другое.

Для каждого участника будут предусмотрены номерок на велосипед, значок и наклейка, а для тех, кто проявит себя, будут особые призы и подарки.

Старт велопробега будет дан на стадионе «Машиностроитель» по адресу: улица Кузнецкая, 25. Начало мероприятия — в 11:00.

Принять участие в велопараде могут как горожане, так и гости Пскова старше 14 лет. Предварительная регистрация уже открыта, необходимо заполнить специальную форму.

Ранее сообщалось, что 24 мая в Пскове организуют акцию «На работу на велосипеде».