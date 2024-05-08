Сад Памяти из лип высадили в Пустошке в преддверии Дня Победы
.Акция «Сад Памяти» прошла в Пустошке в преддверии Дня Победы, пишет газета «Вперёд».
В мероприятии приняли участие представители общественности, волонтёры, школьники, а также педагоги. Собравшиеся высадили саженцы липы.
Саженцы лип предоставил директор Пустошкинского центра образования Евгений Соловьёв.
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