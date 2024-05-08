Как защититься от укусов клещей: советы эксперта

18:05, 08 мая 2024, ПАИ

При выездах на природу и походах в парк следует использовать репелленты – специальные средства, которые отпугивают клещей. Об этом сообщила начальник отдела санитарного надзора территориального управления Роспотребнадзора по Псковской области Жанна Брябрина в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове, сегодня, 8 мая.

«Нужно всегда смотреть инструкцию к препарату. Клещ чувствует запах средства и не будет присасываться к человеку и цепляться за его одежду», – пояснила она.

Кроме того, можно использовать препараты, которые обездвижат клеща и в течение пяти минут вызовут его гибель, добавила Жанна Брябрина.

«Ни одно средство не даёт 100 % защиты, но значительно снижает риски нападения клеща», – заключила гостья радиоэфира.

Как вести себя при встрече с клещами, смотрите в нашей специальной инфографике.