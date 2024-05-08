В Великих Луках студенты привели в порядок могилу командира кавалерийского партизанского отряда Андрея Петрова

18:33, 08 мая 2024, ПАИ

В преддверии празднования Дня Победы студенты филиала ПсковГУ в Великих Луках привели в порядок могилу командира кавалерийского партизанского отряда Андрея Петрова, сообщили ПАИ в пресс-службе ПсковГУ.

Ребята отметили, что субботники, которые проводятся на мемориалах Великой Отечественной войны, являются важной частью сохранения и передачи памяти о подвиге советских воинов.

Отметим, 10 июля в 1941 году по решению Калининского обкома партии был создан первый кавалерийский партизанский отряд под командованием Андрея Петрова. Взаимодействуя с 366-м стрелковым полком 22-й армии, отряд провёл ряд успешных операций по уничтожению фашистов. Андрей Петров награждён орденом Красной Звезды, медалью «Партизан Отечественной войны», орденами Отечественной войны II степени, медалью «За Победу над Германией».

Добавим, Филиал ПсковГУ в Великих Луках провёл ряд мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Победы, среди которых тематическая встреча студенческой молодёжи с ветеранами боевых действий, кинолекторий и тематическая викторина, церемония возложения цветов и венков к Вечному огню и другим памятным местам, уроки памяти, экскурсия в музей А. А Матросова, конкурс открыток «Спасибо за великую Победу!», круглый стол «Слово о подвиге деда», конкурс чтецов «О войне в стихах», а также тематический вечер-концерт.