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Общество

Около 140 советских воинов похоронили в Псковской области по итогам двух поисковых экспедиций

В Пустошкинском районе завершила работу поисковая экспедиция «Вахта Памяти – 2024». В рамках церемонии закрытия вахты состоялось торжественное траурное захоронение останков 99 советских воинов. Мероприятие прошло на братском воинском захоронении в деревне Алушково сегодня, 8 мая. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Около 140 советских воинов похоронили в Псковской области по итогам двух поисковых экспедиций. Фото здесь и далее: правительство Псковской области

Всего в рамках поисковой экспедиции «Вахта Памяти – 2024» найдено сто воинов. Останки опознанного по подписанному мундштуку Николая Иванова будут переданы для захоронения на родине в Республику Марий Эл.

На торжественную церемонию был доставлен «Огонь памяти», прибывший в Псковскую область с Могилы Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены участниками одноимённого международного автопробега.

Напомним, автопробег «Огонь памяти» имеет протяжённость маршрута более 2,5 тысячи километров. В рамках пробега проведена эстафета Вечного огня по местам боевой славы.

Экспедиция в этом году собрала более 300 поисковиков, что на треть больше, чем планировалось изначально. Всероссийская «Вахта Памяти» открылась 25 апреля на территории Пустошкинского района Псковской области, участие в ней принимали поисковиков из Москвы, Санкт-Петербурга и Ямало-Ненецкого автономного округа. Они вели раскопки на участке вблизи берега озера Ребле, где в 1943 году шли ожесточённые бои.

Пустошкинский район очень сильно пострадал в годы Великой Отечественной войны. Оккупация муниципалитета длилась три года. За это время в районе было полностью уничтожено 217 деревень, 69 школ, а также кожевенный, лесопильный и льнообрабатывающий заводы, две железнодорожные станции. При освобождении Пустошкинского района погибло более 20 тыс. солдат и офицеров Советской армии. На фронт ушло около 6 тыс. жителей района, при этом порядка чеырёх тысяч погибло в сражениях.

Силами ещё одной экспедиции, организованной поисковым объединением «Псковский рубеж», подняты и преданы земле со всеми воинскими почестями останки 39 бойцов Красной армии. Они похоронены в деревне Турки-Перевоз Невельского муниципального округа.

Установлено имя одного из красноармейцев. Это офицер штаба 4-й ударной армии, капитан Ратушняк Василий Фёдорович, призванный с территории Западной Украины и погибший в ноябре 1944 года.

В экспедиции под Невелем поучаствовали поисковики 14 отрядов из семи регионов РФ.

Напомним, «Вахта Памяти. Невель-2024» стартовала 25 апреля. Она посвящена 80-летию освобождения Псковской области. Мероприятие поискового движения «Псковский рубеж» объединило порядка 100 поисковиков из семи регионов России: Псковской области, Пермского края, Кировской области, Башкортостана, Удмуртии, Москвы и Санкт-Петербурга.

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