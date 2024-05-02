В ходе ежегодного автопробега «Огонь Памяти» порховичам передали частицу Вечного огня

21:46, 02 мая 2024, ПАИ

В рамках празднования 79-й годовщины Великой Победы участники общественного движения «Огонь Памяти» в ходе ежегодного автопробега с одноимённым названием передали порховичам частицу Вечного огня. Об этом пишет районная газета «Порховский вестник».

В этом году мероприятие проходит под лозунгом «Партизанскими тропами к Великой Победе». Маршрут движения автопробега в общей сложности составит около 2 600 километров и проходит по Московской, Калужской, Смоленской, Псковской, Новгородской, Тверской областям России, а также по городам и деревням Могилёвской, Витебской и Брестской областей Республики Беларусь.

Торжественная церемония взятия частицы Вечного огня в московском мемориальном комплексе «Поклонная гора» состоялась 28 апреля.

Вечером 2 мая порховичи присоединились к участникам международного памятного автопробега и на своём транспорте выдвинулись от площади Красной Армии в общей колонне. При подъезде автомобилей к мемориалу «Дулаг-100» флаги были видны издалека.

Гостей приветствовала заместитель главы администрации Порховского района Наталья Бялькина.

У поклонного креста группу ждали представители Совета ветеранов войны и труда, имеющие статус малолетних узников фашистских концлагерей, дети войны. В мероприятии также приняли участие юнармейцы, ребята РДДМ «Движение первых», жители города.

«Акция «Огонь Памяти» призвана сохранить память о подвиге народа в годы Великой Отечественной войны, и мы с огромным уважением и благодарностью принимаем участников автопробега на этом значимом для всех нас месте», – отметили ведущие мероприятия.

Лампаду Памяти главный организатор общественного движения «Огонь Памяти» полковник в запасе Сергей Игнатьев торжественно передал Наталье Бялькиной, малолетней узнице Лидии Дмитриевой и юнармейцу Никите Павлову.

«Мы будем помнить о тех, кто был зверски замучен фашистами, всегда. Их жертвы были ненапрасны», – обратился к присутствующим Сергей Игнатьев.

Главный хранитель фондов Порховского краеведческого музея Наталья Михайлова прочла стихотворение Игоря Григорьева о 85 тысячах погибших в «Дулаге-100».

Обучающиеся детской школы искусств исполнили песню Елены Плотниковой «Огонь памяти». Затем присутствующие склонили головы в память о погибших: «Мы минуту храним молчанья – ту, которой священней нет…» К подножию памятника возложили живые цветы.

Ранее сообщалось, что частицу Вечного огня с Поклонной горы в Москве доставили в Псков сегодня, 2 мая.