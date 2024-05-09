Александр Котов: День Победы стал символом мужества и единения во имя защиты Родины

09:17, 09 мая 2024, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил жителей региона с Днём Победы. Поздравление опубликовано на сайте регионального парламента.

Александр Котов отметил, что День Победы – это праздник, который дорог всем поколениям жителей нашей страны, этот день стал символом мужества и единения во имя защиты Родины. Советский народ, сплочённый общей целью – уничтожить фашизм и отстоять независимость страны, совершил великий подвиг, который никогда не будет забыт потомками.

«Каждая семья хранит свою героическую и скорбную историю Великой Отечественной войны, связанную с судьбой близких. История одной на всех Победы навсегда стала частью нашей национальной памяти – скорбь по погибшим, гордость за несгибаемую силу народа, благодарность ветеранам остаются с нами навсегда», – подчеркнул он.

«Поколение наших дедов и прадедов ценою жизни отстояло Отчизну и передало ответственность за родную землю потомкам. Сегодня наш черёд защищать суверенитет государства и противостоять внешним угрозам, следуя примеру беззаветной любви и самоотверженной преданности своей стране», – сказал Александр Котов.

«Слава защитникам Родины! Со священным праздником – с Днём Победы!» – заключил председатель Псковского областного Собрания депутатов.