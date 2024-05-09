До +13 градусов прогнозируют в Псковской области сегодня

10:29, 09 мая 2024, ПАИ

Переменная облачность без существенных осадков ожидается в Псковской области сегодня, 9 мая. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале региона.

Будет дуть ветер западных направлений, умеренный. Температура днём по области составит от +8 до +13 градусов, ночью от 0 до +5 градусов.

В Пскове температура днём ожидается от +11 до +13 градусов, ночью – от +2 до +4 градусов.

В Великих Луках температура днём составит от +10 до +12 градусов, а ночью от +2 до +4 градусов.