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Псковские росгвардейцы почтили память героев Великой Отечественной войны

Псковские росгвардейцы во главе с начальником регионального управления Росгвардии полковником полиции Игорем Ивановым почтили память защитников Пскова и Героя Советского Союза Николая Васильева. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе управления.

Псковские росгвардейцы почтили память героев Великой Отечественной войны. Фото здесь и далее: пресс-служба регионального управления Росгвардии

Росгвардейцы возложили гирлянду воинской славы и цветы к памятному знаку. Он был установлен в честь подвига бойцов 110-ого полка 2-ой дивизии НКВД по охране железнодорожных сооружений и воинов-саперов 50-ого отдельного инженерного батальона.

Руководители регионального управления Росгвардии возложили цветы к мемориальной доске командира 2-й партизанской бригады Героя Советского Союза Николая Васильева.

Участники мероприятий почтили память павших бойцов минутой молчания.

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