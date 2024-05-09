Псковские росгвардейцы почтили память героев Великой Отечественной войны

11:36, 09 мая 2024, ПАИ

Псковские росгвардейцы во главе с начальником регионального управления Росгвардии полковником полиции Игорем Ивановым почтили память защитников Пскова и Героя Советского Союза Николая Васильева. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе управления.

Росгвардейцы возложили гирлянду воинской славы и цветы к памятному знаку. Он был установлен в честь подвига бойцов 110-ого полка 2-ой дивизии НКВД по охране железнодорожных сооружений и воинов-саперов 50-ого отдельного инженерного батальона.

Руководители регионального управления Росгвардии возложили цветы к мемориальной доске командира 2-й партизанской бригады Героя Советского Союза Николая Васильева.

Участники мероприятий почтили память павших бойцов минутой молчания.