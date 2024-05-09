До +14 градусов и дожди ожидаются в Псковской области 10 мая
Облачная погода ожидается в Псковской области 10 мая. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.
Ночью без существенных осадков, днём в большинстве районов пройдут кратковременные дожди.
Будет дуть ветер западных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от 0 до +5 градусов, днём – от +9 до +14 градусов.
Атмосферное давление будет низким.
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