До +14 градусов и дожди ожидаются в Псковской области 10 мая

12:50, 09 мая 2024, ПАИ

Облачная погода ожидается в Псковской области 10 мая. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Ночью без существенных осадков, днём в большинстве районов пройдут кратковременные дожди.

Будет дуть ветер западных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от 0 до +5 градусов, днём – от +9 до +14 градусов.

Атмосферное давление будет низким.