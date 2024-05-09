Константин Абабков – о Дне Победы: Для меня это один из самых главных праздников

13:28, 09 мая 2024, ПАИ

О значимости Дня Победы для своей семьи рассказал руководитель ансамбля «Сказ» и обладатель звания «Душа земли Псковской» Константин Абабков в рамках марафона в честь Дня Победы на телеканале «Первый Псковский».

«Для нас это, как и для всего народа, один из самых главных праздников. Мы всегда носим цветы на известные псковские памятники, вспоминаем солдат, которые погибли за нашу родину, вспоминаем все то, что проходило на нашей Псковской земле. У меня дедушка был приглашен в Красную армию, принял участие в первых боях в 1918 году и остался в городе Пскове. Этот праздник для меня близок, потому что он работал на победу для того, чтобы Красная армия победила, и все получилось. Отец родился 23 июля 1944 года – говорили тогда, что Красная армия Псков заняла, а Марья Сергеевна сына родила. Поэтому для меня этот праздник значимый и для моей семьи тоже», – рассказал Константин Абабков.

Вместо со своей дочерью Марией он также исполнил песню «Катюша».

Прямую трансляцию марафона можно посмотреть в эфире телеканала «Первый Псковский», на портале Псковского агентства информации, в официальной группе канала и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

Отметим, что с фотографиями и видео, а также со всеми новостями, которые посвящены празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.