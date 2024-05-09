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Общество

Михаил Ведерников поздравил с Днём Победы постояльцев социального городка

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил социальный городок Пскова сегодня, 9 мая. В учреждение также приехали председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов и председатель регионального комитета по социальной защите Ольга Евстигнеева. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-службе правительства Псковской области

На чаепитии присутствовали участник Великой Отечественной войны Фёдор Золотарёв, бывшие несовершеннолетние узники, ветераны труда, труженики тыла и пожилые люди, имеющие статус детей войны. Глава региона поздравил их с Днём Победы и пожелал здоровья и долгих лет жизни

«Для меня большая честь встретиться с вами, чтобы глаза в глаза поблагодарить за ратный подвиг, за то, что вы подарили нам Победу, подарили нам будущее», – отметил глава региона. Михаил Ведерников также подчеркнул, что они всегда могут рассчитывать на его помощь и помощь правительства Псковской области.

Ветеранов также поздравил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Он отметил, что День Победы является самым светлым и народным праздником для России, а также поблагодарил собравшихся за столом за их великий подвиг.

Кроме того, участник Великой Отечественной войны Фёдор Золотарёв поделился воспоминаниями о тех годах. «Не только мы, но и все последующие поколения трудились, восстановили и создали великую державу», – заметил он.

Отметим, что с фотографиями и видео, а также со всеми новостями, которые посвящены празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.

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