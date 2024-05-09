Ольга Тимофеева рассказала о важности сохранения памяти об участниках Великой Отечественной войны

13:49, 09 мая 2024, ПАИ

О важности сохранения памяти о подвигах участников Великой Отечественной войны рассказала заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева в рамках телемарафона в честь Дня Победы на телеканале «Первый Псковский».

«Хочу поздравить всех ветеранов, жителей Псковской области, гостей региона с замечательным праздником – Днем Победы. Для нас это такая дата – и с горечью и грустью, но и в том числе и с радостью», – сказала она.

Она также рассказала о том, что ее дедушка – Василий Петрович Сорокин прошел всю войну, был дважды награжден орденом Красной Звезды, имеет большое количество других наград.

«У него был день рождения 9 мая 1918 года. Мы всей большой семьей собирались у него. Сейчас ту боль, которую он пронес и ни разу никому не рассказал, узнаю из архивных документов. Великий народ был, народ победителей. И то что какой-то негатив они не передали нам – это великая заслуга», – отметила Ольга Тимофеева.

Кроме того, она добавила, что ее семья активно участвует в акции «Книга памяти». «Мы собрали все архивные документы. У меня в семье трое ветеранов войны – Василий Петрович, Нина Васильевна, бабушка, Михаил Исакович, дедушка. Все они были ветеранами Великой Отечественной войны. В «Книге памяти» собрали весь пакет документов, сейчас это все обновляется», – рассказала она и призвала всех жителей присоединиться к акции для создания единого информационного ресурса, увековечивающего память героев Великой Отечественной войны.

Прямую трансляцию марафона можно посмотреть в эфире телеканала «Первый Псковский», на портале Псковского агентства информации, в официальной группе канала и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

Отметим, что с фотографиями и видео, а также со всеми новостями, которые посвящены празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.