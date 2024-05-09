Глава Пскова рассказал, как в городе празднуют 9 Мая

13:59, 09 мая 2024, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин в рамках телемарафона в честь Дня Победы на телеканале «Первый Псковский» рассказал, как в городе празднуют 9 Мая.

«Псков торжественно встречает этот праздник, может быть, конечно, не так торжественно, как это бывало раньше. Но мы все понимаем, что это связано с рядом событий, в том числе для обеспечения безопасности. Мы перевели часть мероприятий в закрытый режим исключительно для безопасности жителей», – отметил Борис Елкин.

Сегодня ряд концертов проходит в Городском культурном центре и Доме офицеров. «К тому же, много концертов проходит и на территории города: и во дворах, а также в локальных местах по городу, где можно случайно оказаться и в итоге послушать музыку военных дет», – сказал глава города.

Кроме того, торжественная музыка звучит на Октябрьском проспекте Пскова. «Стоит сказать отдельное спасибо представителям бизнеса, которые на своих территориях устраивают свои мероприятия, включают музыку и тем самым отдают дань памяти и поддерживают наших жителей», – подчеркнул Борис Елкин.

Глава города также пожелал ветеранам здоровья и поблагодарил их за мирное небо над головой. «Также, обращаясь к нашим парням, которые находятся в зоне СВО, хочу пожелать, чтобы они как можно быстрее вернулись домой с победой и тоже подарили нам мирное небо над головой», – сказал Борис Елкин.

В заключение глава города обратил внимание на важность празднования 9 Мая. «Не побоюсь этого и скажу, что это главный праздник для нашего государства – знаковый праздник, связанный с памятью и героическими поступками», – заключил он.

Прямую трансляцию марафона можно посмотреть в эфире телеканала «Первый Псковский», на портале Псковского агентства информации, в официальной группе канала и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

Отметим, что с фотографиями и видео, а также со всеми новостями, которые посвящены празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.