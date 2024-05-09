Заслуженная артистка России: Песни военных лет бесконечно волнуют душу

14:06, 09 мая 2024, ПАИ

Заслуженная артистка России Наталья Александрова исполнила на праздничном марафоне на телеканале «Первый Псковский» в честь Дня Победы знаменитую песню «Журавли».

«Для меня и моей семьи это большой праздник, причём не только для меня и моих детей, но и для внуков. Мы сумели до них донести, что это великий праздник, который отмечают жители нашей страны. Это действительно великий волнующий праздник, память о котором передаётся из поколения в поколение», – сказала Наталья Александрова.

По её словам, военные песни волнуют даже тех, кто не прошёл войну. «Эти песни волнуют неизменно и бесконечно», – заключила она.

Прямую трансляцию марафона можно посмотреть в эфире телеканала «Первый Псковский», на портале Псковского агентства информации, в официальной группе канала и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

Отметим, что с фотографиями и видео, а также со всеми новостями, которые посвящены празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.