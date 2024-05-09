Торжественное возложение цветов и венков к памятникам воинской славы прошло в Порхове
Торжественное возложение цветов и венков к памятникам воинской славы прошло в Порхове в День Победы. Об этом сообщает газета «Порховский вестник».
Глава района Юрий Семёнов и председатель районного Собрания депутатов Владимир Сорокин возложили корзину к подножию памятника воинам – освободителям Порховского района. Цветы также возложил глава Порхова Василий Федулов.
В церемонии возложения участвовали представители администрации Порховского района, депутаты, руководители учреждений, жители района.
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