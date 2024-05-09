Торжественное возложение цветов и венков к памятникам воинской славы прошло в Порхове

14:20, 09 мая 2024, ПАИ

Торжественное возложение цветов и венков к памятникам воинской славы прошло в Порхове в День Победы. Об этом сообщает газета «Порховский вестник».

Глава района Юрий Семёнов и председатель районного Собрания депутатов Владимир Сорокин возложили корзину к подножию памятника воинам – освободителям Порховского района. Цветы также возложил глава Порхова Василий Федулов.

В церемонии возложения участвовали представители администрации Порховского района, депутаты, руководители учреждений, жители района.

Отметим, что с фотографиями и видео, а также со всеми новостями, которые посвящены празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.