Игорь Дитрих рассказал о семейных традициях 9 Мая

14:37, 09 мая 2024, ПАИ

Вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Игорь Дитрих во время телемарафона в честь Дня Победы на телеканале «Первый Псковский» рассказал, как празднует 9 Мая.

«Сегодня я пришёл со старшей внучкой Елизаветой Дитрих. 9 Мая – это праздник со слезами на глазах, самый важный праздник для жителей нашей страны. Этот праздник всегда должен быть в душе. Сегодня мы пришли с портретом Лизиного прапрадеда. Я его не застал, а мои родители видели его, когда были совсем маленькими. Я знаю, что он прошёл все годы войны и вернулся после ранения с ампутированной конечностью», – отметил Игорь Дитрих.

По традиции семья Игоря Дитриха в преддверии Дня Победы смотрит фильмы о военных годах. «Мы любим посидеть семейным кругом, чтобы слезинка текла по щеке. А само 9 Мая – это более праздничный день, когда мы вспоминаем погибших героев. Но, конечно, в этот день радость победы превалирует над горечью утрат, потому что утраты мы должны вспоминать каждый день», – отметил вице-спикер.

В заключение он поздравил всех жителей региона с праздником. «Мы победили, и никто не сомневается, что и в наше время победа тоже будет за нами», – заключил Игорь Дитрих.

Прямую трансляцию марафона можно посмотреть в эфире телеканала «Первый Псковский», на портале Псковского агентства информации, в официальной группе канала и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

Отметим, что с фотографиями и видео, а также со всеми новостями, которые посвящены празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.