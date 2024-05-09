В Опочке возложили цветы к стеле Памяти в парке Победы
В Опочке возложили цветы к стеле Памяти в парке Победы. Мероприятие прошло сегодня, 9 мая, в День Победы Об этом сообщает газета «Красный маяк».
Почтить память бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны, пришли труженики тыла, малолетние узники, дети войны, ветераны воинской службы, глава муниципального округа Юрий Ильин, юнармейцы, а также жители и гости города.
Дети поздравили ветеранов, вручив им открытки, сделанные своими руками и копию газеты «Псковская правда» от 9 мая 1945 года.
В завершении мероприятия присутствующие почтили память героев минутой молчания.
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