В Опочке возложили цветы к стеле Памяти в парке Победы

15:03, 09 мая 2024, ПАИ

В Опочке возложили цветы к стеле Памяти в парке Победы. Мероприятие прошло сегодня, 9 мая, в День Победы Об этом сообщает газета «Красный маяк».

Почтить память бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны, пришли труженики тыла, малолетние узники, дети войны, ветераны воинской службы, глава муниципального округа Юрий Ильин, юнармейцы, а также жители и гости города.

Дети поздравили ветеранов, вручив им открытки, сделанные своими руками и копию газеты «Псковская правда» от 9 мая 1945 года.

В завершении мероприятия присутствующие почтили память героев минутой молчания.