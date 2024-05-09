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Наталья Фёдорова: День Победы – это всенародный праздник

Глава Псковского района Наталья Фёдорова поздравила псковичей с Днём Победы в рамках телемарафона на телеканале «Первый Псковский».

Наталья Фёдорова: «День Победы – это всенародный праздник». Фото: скриншот трансляции

«Сегодня находимся на самом знаковом месте в Псковском районе – у мемориала «Жидилов Бор», где 80 лет назад проходили ожесточённые бои за освобождение Псковского района и всей Псковской земли. 9 Мая – это всенародный праздник. Сегодня все от мала до велика приезжают к мемориалу. Люди просто останавливаются и приносят цветы – все понимают важность этой даты», – сказала она и пожелала псковичам крепкого здоровья и единения духа.

«Когда мы все вместе – мы непобедимы. И конечно, мы мысленно с ребятами, которые на передовой. Всех с праздником! Здоровья и мирного неба!» – сказала она.

Прямую трансляцию марафона можно посмотреть в эфире телеканала «Первый Псковский», на портале Псковского агентства информации, в официальной группе канала и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

Отметим, что с фотографиями и видео, а также со всеми новостями, которые посвящены празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.

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