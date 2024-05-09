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Андрей Турчак поздравил жителей Псковской области с Днём Победы

Первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания России, сенатор от Псковской области Андрей Турчак во время телемарафона в честь Дня Победы на телеканале «Первый Псковский» поздравил жителей Псковской области с Днём Победы.

Андрей Турчак поздравил жителей Псковской области с Днём Победы. Фото: скриншот трансляции

«От всей души поздравляю вас с великим праздником – с Днём Победы! День Победы в наших современных условиях наполнен дополнительным смыслом. Мы все ждём эту победу, каждый на своём рабочем месте. Наши ребята на фронте, рабочие в тылу делают всё возможное, чтобы эту победу приблизить», – отметил Андрей Турчак.

Для Псковской области и для её жителей Великая Отечественная война – это важная и трагическая страница в истории, подчеркнул он.

«Несколько лет наш регион находился под немецкой оккупацией. Я всегда привожу одну цифру, чтобы восстановить это в памяти. До начала Великой Отечественной войны численность населения Псковской области составляла 1,5 млн человек, а когда последний немец отсюда был выгнан – осталось меньше 500 тысяч. Треть населения погибла, была угнана в концлагеря. Мы должны помнить и советского солдата, который делал всё возможное, чтобы в 1941–1945 года приблизить эту победу, и наших ребят, которые отдали свои жизни на СВО или получили ранения, тех ребят, которые в эти минуты находятся на фронте и делают всё, чтобы эту победу приблизить. Со своей стороны мы делаем всё, чтобы поддержать их и их семьи. Уверен, что с такой большой командой Псковской области победа будет за нами. Дорогие мои псковичи, с Днём Великой Победы», – заключил Андрей Турчак.

Прямую трансляцию марафона можно посмотреть в эфире телеканала «Первый Псковский», на портале Псковского агентства информации, в официальной группе канала и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

Отметим, что с фотографиями и видео, а также со всеми новостями, которые посвящены празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.

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