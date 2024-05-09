Мария Тучак: Невозможно строить будущее без памяти о прошлом

15:08, 09 мая 2024, ПАИ

Председатель совета регионального отделения «Движения первых» Мария Тучак во время телемарафона в честь Дня Победы на телеканале «Первый Псковский» рассказала, какие акции проводила организация в регионе. «Невозможно строить будущее без памяти о прошлом», – сказала она.

«Первые, как и всегда, во всей России были первыми во всех акциях. У нас буквально вчера прошёл большой севастопольский «Марафон Победы». Мы из Пскова и Великих Лук присоединялись к городам-героям, городам воинской славы, рассказывали о своей истории. В том числе на территории области мы проводили множество акций, например «Окна Победы», – рассказала Мария Тучак.

Патриотическое направление – одно из самых важных для организации, подчеркнула она. «Вспоминая истории прошлого, не забывать о настоящем, создавать свою летопись добрых дел. У нас есть акции «Память первых», когда мы рассказываем о своих героях, акции «Письма победы», когда ребята пишут участникам СВО», – отметила Мария Тучак.

Письма для военнослужащих были переданы из каждого муниципалитета, рассказала она.

Прямую трансляцию марафона можно посмотреть в эфире телеканала «Первый Псковский», на портале Псковского агентства информации, в официальной группе канала и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

Отметим, что с фотографиями и видео, а также со всеми новостями, которые посвящены празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.