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Светлана Мельничук поделилась историей отца-героя

О своём отце-герое во время телемарафона в честь Дня Победы на телеканале «Первый Псковский» рассказала председатель регионального отделения Союза пенсионеров России Светлана Мельничук.

Светлана Мельничук поделилась историей отца-героя. Фото: ПАИ

«У нас в России, наверное, нет такой семьи, для которой этот праздник был бы безразличен. Мы всегда празднуем его и вспоминаем всех тех, кто нас защищал. Я сегодня пришла с фотографией своего отца. Он родился в Белгородской области и от озера Хасан рядовым дошёл до Берлина», – рассказала Светлана Мельничук.

Её отец принимал участие в освобождении Западной Украины, Киева, Львова, Варшавы и Праги, поделилась она. Он кавалер ордена Боевого Красного Знамени, был награждён орденом Красной Звезды, орденом Александра Невского, а за взятие Берлина представлен к награде Героя Советского Союза.

«Он воевал до самых последних дней войны и никогда об этом нам не рассказывал, потому что не принято было говорить об этом. Мы узнали об этом из наградных листов. Сейчас все родственники и внуки знают о его подвиге. Мы гордимся им и вспоминаем его, а дома на самых видных местах висят его фотографии. Он научил нас одной главной мысли – всегда думать о хорошем. Пройдя такую тяжёлую жизнь и войну, он не позволил себе грубого слова и всегда ценил семью. Хочу обратиться к нашему молодому поколению. Цените и берегите свою семью. В наше время очень важно, чтобы все наши семьи были счастливы и чтобы мы защитили свою Родину», – заключила Светлана Мельник.

Прямую трансляцию марафона можно посмотреть в эфире телеканала «Первый Псковский», на портале Псковского агентства информации, в официальной группе канала и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

Отметим, что с фотографиями и видео, а также со всеми новостями, которые посвящены празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.

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