Юрий Семёнов: То, что не доделали наши деды, доделают наши ребята в зоне СВО

15:57, 09 мая 2024, ПАИ

Глава Порховского района Юрий Семёнов в ходе телемарафона в честь Дня Победы на телеканале «Первый Псковский» поздравил псковичей с 9 Мая.

«Прежде всего я хочу выразить огромные слова благодарности и признательности тому поколению, благодаря которому мы сегодня можем жить под мирным небом, благодаря которому мы учились, трудились и продолжаем это делать. Спасибо нашим ветеранам, труженикам тыла, всем тем, кто восстанавливал в послевоенные годы наше народное хозяйство, а это были дети, женщины и старики. Спасибо им и низкий поклон за это!» – сказал Юрий Семёнов.

Особые слова благодарности он выразил участникам СВО. «То, что не доделали наши деды, сделают наши ребята. Они эту гидру фашистскую задушат, чтобы она не перекинулась на наши сёла», – подчеркнул глава района.

В заключение он пожелал ветеранам и псковичам здоровья, радости и бодрости духа.

Прямую трансляцию марафона можно посмотреть в эфире телеканала «Первый Псковский», на портале Псковского агентства информации, в официальной группе канала и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

Отметим, что с фотографиями и видео, а также со всеми новостями, которые посвящены празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.