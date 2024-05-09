Алексей Наумец поздравил жителей Псковской области с Днём Победы

16:04, 09 мая 2024, ПАИ

Сенатор от Псковской области Алексей Наумец поздравил жителей региона с Днём Победы в рамках телемарафона на телеканале «Первый Псковский».

«Поздравляю с главным праздником – с Днём Великой Победы! Сегодня наши военнослужащие с оружием в руках защищают интересы нашей страны. Они достойные потомки тех героев, которые в 1941–1945 годах отстояли для нас эту Великую Победу. Хотел бы обратиться ко всем жителям Псковской области со словами благодарности за их труд и заботы о наших военнослужащих. Мы являемся форпостом нашего государства, нашей великой России», – подчеркнул он и пожелал удачи, творческих успехов и достижения новых вершин.

Прямую трансляцию марафона можно посмотреть в эфире телеканала «Первый Псковский», на портале Псковского агентства информации, в официальной группе канала и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

Отметим, что с фотографиями и видео, а также со всеми новостями, которые посвящены празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.