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Заместители губернатора и руководители исполнительных органов поздравили псковских ветеранов с Днём Победы

Заместители губернатора Псковской области и руководители исполнительных органов поздравили ветеранов и участников Великой Отечественной войны с Днём Победы сегодня, 9 мая. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Ветеранам вручили подарки, цветы и поздравительные открытки от губернатора Псковской области. Первый вице-губернатор Вера Емельянова навестила ветерана войны Георгия Давыдова, участницу Великой Отечественной войны Веру Щелканову и участника войны Геннадия Василюка.

Заместитель губернатора Ольга Тимофеева поздравила участницу Великой Отечественной войны Надежду Живчикову, которая в 1943 году добровольно ушла в армию и стала радисткой. Также вице-губернатор навестила участника войны Алексея Стародубцева.

Врио руководителя аппарата правительства региона Андрей Вьюнов поздравил Клеопатру Жукову, которая служила связиской и прошла решающую Берлинскую операцию.

Также он поздравил и участника войны Виктора Иванова.

Слова благодарности Екатерине Алексееве, которая в годы война работала медсестрой, сказал председатель комитета по экономическому развитию Псковской области Андрей Михеев.

Председатель областного комитета по ветеринарии Валерий Удалов посетил Сергея Иванова, который до 1944 года был в партизанском движении, а День Победы встретил на подступах к Берлину.

Ранее сообщалось, что перед домами псковских ветеранов проходят праздничные парады и концерты.

Напомним, что фотографиями и видео, а также со всеми новостями, которые посвящены празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.

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Заместители губернатора и руководители исполнительных органов поздравили псковских ветеранов с Днём Победы

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