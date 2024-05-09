Родственники погибшего при освобождении Пыталовского района бойца Красной армии посетили муниципалитет в День Победы

16:29, 09 мая 2024, ПАИ

Родственники бойца Красной армии, погибшего при освобождении Пыталовского района, посетили муниципалитет в День Победы. Об этом рассказала глава Пыталовского муниципального округа Вера Кондратьева в рамках телемарафона в честь Дня Победы на телеканале «Первый Псковский».

«Знаменательно, что сегодня, в День Великой Победы, 9 Мая, нас посетила семья одного из погибших при освобождении Пыталовского района – Мурашкина Василия Абрамовича. Здесь находятся его племянница и её внук. Знаменательно, что они присутствуют на всех мероприятиях», – поделилась она.

Также глава муниципалитета поделилась историей о своём дедушке, который участвовал в Великой Отечественной войне.

«Я вспоминаю своего деда Пленова Фёдора Михайловича, который родился в 1911 году, был призван в армию и после снятия оккупации прошёл стрелком 3-й Белорусский и 1-й Украинский фронты, освобождал Прагу, Берлин. Имеет боевые награды, ордена и медали. То, что наши предки заложили в нас, – единство и сплочённость – эти качества присутствуют у всех», – подчеркнула она.

Вера Кондратьева добавила, что сейчас в муниципалитете остались один ветеран, три жителя блокадного Ленинграда, четыре труженика тыла, семь несовершеннолетних узников концлагерей, восемь вдов участников Великой Отечественной войны. «Главная наша забота сейчас – о них беспокоиться, их оберегать и ограждать от всех неприятностей», – сказала она.

Прямую трансляцию марафона можно посмотреть в эфире телеканала «Первый Псковский», на портале Псковского агентства информации, в официальной группе канала и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

Отметим, что с фотографиями и видео, а также со всеми новостями, которые посвящены празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.