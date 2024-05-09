Реконструкцию событий Великой Отечественной войны показали сегодня в Невеле

19:00, 09 мая 2024, ПАИ

Реконструкцию событий Великой Отечественной войны показали сегодня в Невеле ВИК «Моторы Победы», ПО «Гвоздика», волонтёры Победы и юнармейцы. Об этом пишет районная газета «Невельский вестник».

Освобождение пленных мирных жителей можно было наблюдать в центре города на улице Карла Либкнехта. Зрители стали свидетелями атаки бойцов Красной армии. Немецкие солдаты отстреливались. Но сопротивление фашистов было сломлено, а узники освобождены.

«Главная задача таких представлений – сохранить память о подвиге предков во время Великой Отечественной войны для подрастающего поколения», – поделился участник реконструкции Иван Малахов.