Реконструкцию событий Великой Отечественной войны показали сегодня в Невеле
Реконструкцию событий Великой Отечественной войны показали сегодня в Невеле ВИК «Моторы Победы», ПО «Гвоздика», волонтёры Победы и юнармейцы. Об этом пишет районная газета «Невельский вестник».
Освобождение пленных мирных жителей можно было наблюдать в центре города на улице Карла Либкнехта. Зрители стали свидетелями атаки бойцов Красной армии. Немецкие солдаты отстреливались. Но сопротивление фашистов было сломлено, а узники освобождены.
«Главная задача таких представлений – сохранить память о подвиге предков во время Великой Отечественной войны для подрастающего поколения», – поделился участник реконструкции Иван Малахов.
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