Печеряне отметили автопробегом 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне

19:11, 09 мая 2024, ПАИ

Печеряне отметили автопробегом 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Об этом пишет районная газета «Печорская правда».

Сегодня под звуки песен военных лет по улицам Печор проехала колонна празднично украшенных машин. Участники автопробега начали свой путь от стелы на улице Псковской. Затем путь лежал к братским захоронениям и памятнику «Скорбящая мать». А дальше дорога вела в деревню Изборск к памятнику погибшим в годы войны и к мемориалу «Кривая верста». Не забыли и про поклонный крест.

На каждой остановке взрослые и молодёжь отдавали дань памяти погибшим и возлагали цветы.