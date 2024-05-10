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Общество

Начинать пахоту сегодня советует народный календарь

Семён Равнопашец наступил по народному календарю сегодня, 10 мая. Своё прозвище он получил за то, что в этот день на Руси начинали пахать, пишет calend.ru.

Симеон, сродник Господень, – это один из 70 апостолов, который проповедовал учение Христа. После убиения святого апостола Иакова на его место избрали Симеона. Когда правил император Траян, гонитель христиан, то Симеона схватили и распаяли на кресте.

На Семёна Равнопашца хлеб можно было сеять только в тёплую погоду и в тёплую землю. Считалось, что можно было пахать, когда лес одевался в листву, а в южнорусских областях до запашки полей нельзя было петь, так как это считалось грехом. У русских было много пословиц и поговорок, связанных с этим днём: «Святой Боже пахать не поможет», «Глубже пахать – больше хлеба жевать» и некоторые другие.

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