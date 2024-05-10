Библиотека имени Курбатова ищет волонтёров для участия в проекте «Цитаты из Курбатова»

09:42, 10 мая 2024, ПАИ

Псковская областная универсальная научная библиотека имени В. Я. Курбатова приглашает волонтёров для участия в проекте «Цитаты из Курбатова». Об этом ПАИ сообщили в библиотеке.

Итогом работы над проектом станет сборник цитат псковского писателя, критика Валентина Курбатова. Работу над проектом ведут уже третий год, отметили организаторы.

Волонтёры будут читать книги Валентина Курбатова, выявлять самые яркие цитаты и вносить их в общий перечень. Все желающие могут подать заявку на добровольческой платформе «Добро.ру». Приём заявок и работа над проектом продлятся до 15 июня этого года.

Подробнее о проекте можно узнать по ссылке clck.ru/3AYaBZ или по электронной почте kabinetkurbatova@pskovlib.ru.

Напомним, впервые проект «Цитаты из Курбатова» стартовал в 2022 году. За это время добровольцы прочитали в рамках проекта 11 книг Валентина Курбатова. Результатом работы стали более 700 собранных цитат, а также в этом году создали Telegram-бот SlovaKurbatovabot, где любой может познакомиться с цитатами писателя, разделёнными на несколько разных тем.