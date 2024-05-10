Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Библиотека имени Курбатова ищет волонтёров для участия в проекте «Цитаты из Курбатова»

Псковская областная универсальная научная библиотека имени В. Я. Курбатова приглашает волонтёров для участия в проекте «Цитаты из Курбатова». Об этом ПАИ сообщили в библиотеке.

Библиотека имени Курбатова ищет волонтёров для участия в проекте «Цитаты из Курбатова». Фото: Псковская областная универсальная научная библиотека имени В. Я. Курбатова

Итогом работы над проектом станет сборник цитат псковского писателя, критика Валентина Курбатова. Работу над проектом ведут уже третий год, отметили организаторы.

Волонтёры будут читать книги Валентина Курбатова, выявлять самые яркие цитаты и вносить их в общий перечень. Все желающие могут подать заявку на добровольческой платформе «Добро.ру». Приём заявок и работа над проектом продлятся до 15 июня этого года.

Подробнее о проекте можно узнать по ссылке clck.ru/3AYaBZ или по электронной почте kabinetkurbatova@pskovlib.ru.

Напомним, впервые проект «Цитаты из Курбатова» стартовал в 2022 году. За это время добровольцы прочитали в рамках проекта 11 книг Валентина Курбатова. Результатом работы стали более 700 собранных цитат, а также в этом году создали Telegram-бот SlovaKurbatovabot, где любой может познакомиться с цитатами писателя, разделёнными на несколько разных тем.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












10 мая 2024

Библиотека имени Курбатова ищет волонтёров для участия в проекте «Цитаты из Курбатова»
08 мая 2024

Опубликован режим работы музея-заповедника «Изборск» в майские выходные
08 мая 2024

Горожан и туристов приглашают на экскурсию-прогулку по Пскову
08 мая 2024

Памятные монеты и медали могут увидеть псковичи в новой экспозиции музея-заповедника  
08 мая 2024

9 и 10 мая псковичей приглашают в Изборск на фольклорную программу «Родная сказка»
08 мая 2024

«Культурная волна» пройдёт в Псковской области 17 мая
08 мая 2024

Выставку в честь 30-летия «Следа «Пантеры» открыли в Пскове
07 мая 2024

Выставка художницы из Санкт-Петербурга откроется в Доме ремёсел в Пскове

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...