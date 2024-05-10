Двух пьяных водителей-рецидивистов задержали в Псковской области

11:33, 10 мая 2024, ПАИ

Двух пьяных водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение, задержали в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

3 мая на дороге Псков – Кислово – Палкино в Палкинском районе сотрудники ДПС остановили «Опель», за рулём которого оказался житель Палкино в состоянии алкогольного опьянения.

А 4 мая на улице Мелиораторов в Великих Луках задержали 52-летнего нетрезвого водителя квадроцикла.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Пьяные водители, повторно задержанные за рулём в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности, напомнили в пресс-службе.