Двух пьяных водителей-рецидивистов задержали в Псковской области
Двух пьяных водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение, задержали в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
3 мая на дороге Псков – Кислово – Палкино в Палкинском районе сотрудники ДПС остановили «Опель», за рулём которого оказался житель Палкино в состоянии алкогольного опьянения.
А 4 мая на улице Мелиораторов в Великих Луках задержали 52-летнего нетрезвого водителя квадроцикла.
Все обстоятельства произошедшего выясняются.
Пьяные водители, повторно задержанные за рулём в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности, напомнили в пресс-службе.
Комментарии: 0 Обсудить >>>