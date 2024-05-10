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Происшествия

Двух пьяных водителей-рецидивистов задержали в Псковской области

Двух пьяных водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение, задержали в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Двух пьяных водителей-рецидивистов задержали в Псковской области. Фото: ПАИ

3 мая на дороге Псков – Кислово – Палкино в Палкинском районе сотрудники ДПС остановили «Опель», за рулём которого оказался житель Палкино в состоянии алкогольного опьянения.

А 4 мая на улице Мелиораторов в Великих Луках задержали 52-летнего нетрезвого водителя квадроцикла.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Пьяные водители, повторно задержанные за рулём в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности, напомнили в пресс-службе.

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