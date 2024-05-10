Опубликована программа «Ночи музеев» в Псковском музее-заповеднике

18:23, 10 мая 2024, ПАИ

Всероссийская акция «Ночь музеев» пройдёт уже в следующую субботу, 18 мая, в Псковском музее-заповеднике. Тематика Ночи будет связана с преемственностью поколений и семейными реликвиями. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

В этом году события акции развернутся в музейном дворике Псковского музея. Для гостей подготовлена специальная программа, в которой, помимо пространства внутреннего двора, будут задействованы Поганкины палаты, Картинная галерея и главное здание музея.

События Ночи начнутся в 18:30. В течение двух часов, до 20:30, в музейном дворике под открытым небом будут работать интерактивные площадки: «Купеческий двор», «Стрелецкие потехи», «Копийный тир», «Семейный сервиз», «Мульт.площадка», «Детство Ратибора», «Старый дворик», пленэр «Любимая игрушка», «Семейный герб».

Параллельно с работой площадок будут проходить мини-экскурсии по залам музейных объектов: Поганкиных палат, Картинной галереи и главного здания музея. Участники экскурсий «Веками вместе», «Все по Домострою», «Случилось нам пожить в Париже», «Я приглашаю Вас в музей», «Портреты предков на стенах…» и «Возрождение энкаустики» смогут увидеть уникальные экспонаты из фондов музея, которые будут впервые представлены публике в рамках акции, а также по-новому взглянуть на знакомые залы.

Одной из главных смысловых точек Ночи музеев 2024 станет новая выставка семейных реликвий, которая откроется в Поганкиных палатах специально для гостей акции. Сразу в нескольких залах будут представлены реликвии, которые помогут проследить преемственность поколений наших предков с древности до конца XX века. Разделы выставки будут посвящены основным вехам семейной жизни: заключению брака, младенчеству, детству и семейному быту в целом. Гости увидят помолвочные и обручальные кольца, брачные венцы, материнские награды, кроватку, люльку, игрушки X–XX веков, фарфоровую посуду, самовары, патефон, диапроектор и многое другое.

В 20:30 начнется торжественная программа открытия праздника с участием исторических персонажей, имена которых знакомы каждому псковичу – княгиня Ольга, князь Довмонт, купец Сергей Поганкин и другие. Помогать нашим великим предкам будут члены клуба исторической реконструкции «Орден», которые устроят для гостей настоящее представление.

Параллельно с театрализованной программой для желающих начнется свободная работа выставок и будет продолжаться в течение всей второй части праздника, до 23:00. Также в течение Ночи в музейном дворике будет работать кейтеринг – фудтрак кондитерского дома «Себежанка», где каждый найдет себе лакомство по вкусу.

Также для гостей выступит кавер-группы «Красивая» с 21:00 до 22:00. А после, с 22:00 до 23:00, для начнется ретро-дискотека, за музыкальное сопровождение которой будет отвечать Dj Pop Off