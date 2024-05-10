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Происшествия

Суд заменил великолучанке обязательные работы лишением свободы

Прокурор города Великие Луки поддержал представление ФКУ УИИ города Великие Луки УФСИН России по Псковской области о замене не отбытой части наказания обязательных работ лишением свободы, сообщает городская прокуратура.

Девушка была осуждена по поводу совершения кражи. Ей было вынесено наказание в виде обязательных работ на срок 180 часов. Осужденная должна была отбывать наказание в МП «Спецавтохозяйство» в Великих Луках. При этом допустила прогулы без уважительных причин в ноябре, декабре прошлого года и январе текущего.

В суде девушка пояснила, что не желает работать на улице. Приняв во вниманием все обстоятельства данного дела, суд вынес решение заменить обязательные работы лишением свободы на 20 дней.

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