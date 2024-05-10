Пассажир погибла в результате ДТП в Плюсском районе Псковской области

22:19, 10 мая 2024, ПАИ

Водитель автомобиля Renault не справился с управлением у деревни Лотохово, в Плюсском районе. Автомобиль вылетел в кювет и протаранил дерево. ДТП произошло сегодня, 10 мая, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

За рулём находился водитель 1952 года рождения. В результате ДТП погибла супруга водителя. Водитель госпитализирован в медучреждение с различными травмами.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа.

Обстоятельства произошедшего выясняются.