Пассажир погибла в результате ДТП в Плюсском районе Псковской области
Водитель автомобиля Renault не справился с управлением у деревни Лотохово, в Плюсском районе. Автомобиль вылетел в кювет и протаранил дерево. ДТП произошло сегодня, 10 мая, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
За рулём находился водитель 1952 года рождения. В результате ДТП погибла супруга водителя. Водитель госпитализирован в медучреждение с различными травмами.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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