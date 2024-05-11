Нетрезвых водителей-рецидивистов задержали в Псковской области
Пьяных водителей-рецидивистов задержали в Великих Луках и Стругах Красных. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
В Стругах Красных полицейские остановили для проверки автомобиль «Фольксваген» — им управлял 59-летний местный житель. А в Великих Луках по улице Дворецкой на «Фиате» двигался нетрезвый 57-летний мужчина.
В пресс-службе напомнили, что пьяные водители, повторно задержанные за рулём в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.
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