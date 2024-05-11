Товарищеский турнир по волейболу в честь Дня Победы состоялся в Пыталово

18:33, 11 мая 2024, ПАИ

Товарищеский турнир по волейболу среди мужчин, посвященный Дню Победы, состоялся на базе Пыталовской средней школы сегодня, 11 мая, сообщает газета «Наша жизнь».

В нем приняли участие четыре команды из г. Пыталово, д. Гавры (Пыталовского МО), г. Остров и г. Опочка.

«После жеребьевки первыми состязались волейболисты из Гавров и Опочки. Стоит отметить, что Гавровская команда молодая, тем не менее делает большие успехи. В этот раз команде не повезло, в первой партии они уступили гостям из Опочки со счётом 14:25. А вот во второй партии заставили соперников напрячься, проиграв со счётом 24:26», – подчеркнули в газете.

Следующая игра была между Пыталово и Островом. В первой партии лидерство взяла команда из Пыталово, завершив игру со счётом 25:15. Они также уверенно одержали победу и во второй партии.

Третья игра была между Островом и Гаврами. В обеих партиях команда Острова одержала победу со счётом 25:14 и 25:16.

«Следом за ними играли команды из Опочки и Пыталово. Наши волейболисты снова показали себя на высоте. В обеих партиях уверенно обыграли соперников со счётом 25:15 и 25:18», – отметили в газете.

Такой же успех Пыталовская команда повторила в игре с командой из Гавров. Однако, разрыв в счёте минимальный – 25:21 и 25:23. Выиграв эту игру, команда из Пыталово обеспечила себе первое место.

Последними за второе место в турнире боролись волейболисты из Острова и Опочки. Со счётом 25:16 и 25:20 в лидерах оказалась команда из Острова.

По итогам турнира: первое место – команда из Пыталово, второе место – команда из Острова, третье место – команда из Опочки, четвертое место – команда из д. Гавры.

Первая тройка команд получила грамоты, а победители - кубок турнира.