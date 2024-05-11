Мотоциклист вылетел в кювет в Пыталовском районе

20:34, 11 мая 2024, ПАИ

46-летний мотоциклист не справился с управлением и вылетел в кювет. ДТП произошло в деревне Савинцы Пыталовского района, сообщили в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

По предварительным данным, мотоциклисту стало плохо во время движения.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции.

Мотоциклист госпитализируется в медучреждение.

Обстоятельства произошедшего выясняются.