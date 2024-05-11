Мотоциклист вылетел в кювет в Пыталовском районе
46-летний мотоциклист не справился с управлением и вылетел в кювет. ДТП произошло в деревне Савинцы Пыталовского района, сообщили в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
По предварительным данным, мотоциклисту стало плохо во время движения.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции.
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Мотоциклист госпитализируется в медучреждение.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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