Подарок от ДНР «Сердце Донбасса» получила Псковская область

21:13, 11 мая 2024, ПАИ

Подарок от ДНР «Сердце Донбасса» – корзину с розами и поздравительную открытку – получила Псковская область. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.

11 мая жители Донецкой Народной Республики отмечают свой главный праздник. В этом году исполнилось десять лет с того момента, как прошёл референдум о самоопределении.

В честь этого дня республика проводит акцию благодарности «Сердце Донбасса – регионам России».