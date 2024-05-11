Подарок от ДНР «Сердце Донбасса» получила Псковская область
Подарок от ДНР «Сердце Донбасса» – корзину с розами и поздравительную открытку – получила Псковская область. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.
11 мая жители Донецкой Народной Республики отмечают свой главный праздник. В этом году исполнилось десять лет с того момента, как прошёл референдум о самоопределении.
В честь этого дня республика проводит акцию благодарности «Сердце Донбасса – регионам России».
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